KTR, de Scaphandre, Théâtre du Cercle, Rennes

KTR, de Scaphandre Samedi 16 mai, 15h00, 20h00 Théâtre du Cercle Ille-et-Vilaine

Billetterie en ligne : 8 € tarif plein / 6 € tarif réduit et adhérents CPB / 4 € Carte Sortir!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T15:00:00+02:00 – 2026-05-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-16T20:00:00+02:00 – 2026-05-16T21:30:00+02:00

Et si être ultra-riche pouvait être considéré comme un crime? et si une idée ou une application pouvait révolutionner le système de manière plus radicale? interdire les écarts pour un monde plus juste? C’est ce que développe Chloé, une adolescente, mise en garde à vue pou avoir fait des tags lors d’une manifestation. Mais peut-être est-ce juste pour faire perdre son temps aux policiers? ou peut-être n’est ce juste qu’un rêve?

Mise en scène : Delphine Battour et Chloé Maniscalco Régie : Kim Walser

Avec : Lilouane Brahmi-Cleret – Rose Du Mesnil – Adrien Eprinchard – Maude Fievez – Toscane Gaudin – Morgan Hassan – Noémie Le Masne De Chermont – Maïra Bolinois – Anatole Morin – Arthur Rouault-Zimoch

Billetterie

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 0602551128 http://www.theatreducercle.com https://www.facebook.com/theatreducercle;https://www.instagram.com/theatreducercle/ [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle/evenements/ktr-scaphandre-samedi-16-mai »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle/evenements/ktr-scaphandre-samedi-16-mai-20h00 »}] Lieu de création dédiée aux écritures théâtrales contemporaines

Dans le cadre du Festival des Créations Amateures Théâtre Spectacle

Banksy