Casque VR (réalité virtuelle) Bibliothèque Maurepas Rennes
Casque VR (réalité virtuelle) Bibliothèque Maurepas Rennes mercredi 13 mai 2026.
Casque VR (réalité virtuelle) Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 13 mai, 16h30 Ille-et-Vilaine
Fabrication, programmation et robotique
Initiation au casque de réalité virtuelle et découverte de nouveaux jeux !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-13T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-13T18:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38
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