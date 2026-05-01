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Art contemporain Le carrefour Le Chambon-sur-Lignon

Art contemporain Le carrefour Le Chambon-sur-Lignon vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Le carrefour

Adresse : Instant Chouette

Ville : 43400 Le Chambon-sur-Lignon

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Chambon-sur-Lignon

Art contemporain

Le carrefour Instant Chouette Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :
2026-05-01 2026-05-08 2026-05-14

Kaléidoscope par Emmanuelle Temini Blanc.
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Le carrefour Instant Chouette Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 

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English :

Kaleidoscope by Emmanuelle Temini Blanc.

L’événement Art contemporain Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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