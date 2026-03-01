Echec et mat ! Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon

Echec et mat !

Médiathèque du Chambon-sur-Lignon

Avis aux amateurs du jeu ou aux curieux souhaitant le découvrir. Venez nous rencontrer à la médiathèque pour jouer !

Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr

Calling all fans of the game or those curious to discover it. Come and play with us at the multimedia library!

