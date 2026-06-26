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Art du Vivant Châlons-en-Champagne

Art du Vivant Châlons-en-Champagne mercredi 11 novembre 2026.

Adresse
Abbaye de Vinetz
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne
Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Art du Vivant

Abbaye de Vinetz Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 14:00:00
fin : 2026-11-18 18:00:00

Date(s) :
2026-11-11

Tout public
E xposition peintures, photos.   .

Abbaye de Vinetz Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est  

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English : Art du Vivant

L’événement Art du Vivant Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT de la Marne

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