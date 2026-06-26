Art du Vivant Châlons-en-Champagne
Art du Vivant Châlons-en-Champagne mercredi 11 novembre 2026.
Châlons-en-Champagne
Art du Vivant
Abbaye de Vinetz Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 14:00:00
fin : 2026-11-18 18:00:00
Date(s) :
2026-11-11
Tout public
E xposition peintures, photos. .
Abbaye de Vinetz Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
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English : Art du Vivant
L’événement Art du Vivant Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT de la Marne
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