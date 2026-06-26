Châlons-en-Champagne

Art du Vivant

Abbaye de Vinetz Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11 14:00:00

fin : 2026-11-18 18:00:00

Date(s) :

2026-11-11

Tout public

E xposition peintures, photos. .

Abbaye de Vinetz Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

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English : Art du Vivant

L’événement Art du Vivant Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT de la Marne