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Art & Essai The Plague Cinéma l’Empire Auxonne

jeudi 9 juillet 2026 · Cinéma l'Empire · Auxonne

Art & Essai The Plague Cinéma l’Empire Auxonne

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Cinéma l'Empire
Adresse
Boulevard Pasteur
Ville
21130 Auxonne
Département
Côte-d'Or
Tarif
4 4 4 Tarif réduit Tarif spécial

Auxonne

Art & Essai The Plague

Cinéma l’Empire Boulevard Pasteur Auxonne Côte-d’Or

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Films de répertoire, ressorties ou nouveautés le jeudi soir, le cinéma l’Empire vous propose des films classés Art & Essai, choisis par l’équipe.
Tarif 4 € pour tous.
Le film (2026) Interdit 12 ans
Dans un camp d’été, la rumeur d’une peste se propage. Quand Ben refuse d’y croire, les frontières de la réalité se brouillent et un jeu impitoyable se déclenche entre les garçons.   .

Cinéma l’Empire Boulevard Pasteur Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Art & Essai The Plague

L’événement Art & Essai The Plague Auxonne a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cap Val de Saône

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