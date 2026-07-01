Art & Essai The Plague Cinéma l’Empire Auxonne
jeudi 9 juillet 2026 · Cinéma l'Empire · Auxonne
Informations pratiques
Auxonne
Art & Essai The Plague
Cinéma l’Empire Boulevard Pasteur Auxonne Côte-d’Or
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09 22:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Films de répertoire, ressorties ou nouveautés le jeudi soir, le cinéma l’Empire vous propose des films classés Art & Essai, choisis par l’équipe.
Tarif 4 € pour tous.
Le film (2026) Interdit 12 ans
Dans un camp d’été, la rumeur d’une peste se propage. Quand Ben refuse d’y croire, les frontières de la réalité se brouillent et un jeu impitoyable se déclenche entre les garçons. .
Cinéma l’Empire Boulevard Pasteur Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Art & Essai The Plague
L’événement Art & Essai The Plague Auxonne a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cap Val de Saône
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