Fête Nationale Auxonne
lundi 13 juillet 2026 · Auxonne
Informations pratiques
Auxonne
Fête Nationale
Esplanade du Port Royal Auxonne Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14
Le 13 juillet Animations gratuites, balades en bateau avec Rêves de Saône toutes les 30 mn de 17h30 à 20h, ski nautique, tir sportif, ping-pong, rugby, démonstrations de fly board…
Ciné plein-air Retour vers le futur à la tombée de la nuit sur l’esplanade du Port
Buvette tenue par l’Étoile Auxonnaise et stands de restauration dès 17h.
Le 14 juillet Prise d’armes du 511e régiment du Train et défilé militaire à partir de 10 h 30 sur la place d’Armes
Pique-nique républicain à partir de 19h sur l’esplanade du Port
Repas tirés du sac, buvette tenue par l’Amicale des Cazernes et stands de restauration
Feu d’artifice à 22h45
Bal animé par un DJ jusqu’à 1h30 .
Esplanade du Port Royal Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête Nationale
L’événement Fête Nationale Auxonne a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Cap Val de Saône
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