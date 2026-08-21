Art et eau, L’Odyssée – Médiathèque de Lomme, Lomme

samedi 3 octobre 2026 · L'Odyssée - Médiathèque de Lomme · Lomme

Informations pratiques

Art et eau Samedi 3 octobre, 14h00 L’Odyssée – Médiathèque de Lomme Nord

Entrée libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Séance avec les collections d’arts numériques de la Micro-Folie sur le thème de l’eau et la Méditerranée

L’Odyssée – Médiathèque de Lomme 794 avenue de Dunkerque Lomme 59461 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.17.27.40 »}]

Séance de Micro-Folie