AGENDA · Lomme
Art et eau, L’Odyssée – Médiathèque de Lomme, Lomme
samedi 3 octobre 2026 · L'Odyssée - Médiathèque de Lomme · Lomme
Informations pratiques
Art et eau Samedi 3 octobre, 14h00 L’Odyssée – Médiathèque de Lomme Nord
Entrée libre sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00
Séance avec les collections d’arts numériques de la Micro-Folie sur le thème de l’eau et la Méditerranée
L’Odyssée – Médiathèque de Lomme 794 avenue de Dunkerque Lomme 59461 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.17.27.40 »}]
Séance de Micro-Folie
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