COMPLET – Balade naturaliste : concours d’illusion chez les Papillons, LOMME, Lomme
jeudi 27 août 2026 · LOMME · Lomme
Informations pratiques
COMPLET – Balade naturaliste : concours d’illusion chez les Papillons Jeudi 27 août, 14h00 LOMME Nord
Sur inscription – Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T14:00:00+02:00 – 2026-08-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T14:00:00+02:00 – 2026-08-27T16:00:00+02:00
Prenez place au milieu de cette prairie humide et fleurie. Un spectacle haut en couleur commence. Paons du jour, citrons et autres azurés vont virevolter devant vous. Prenons le temps d’observer ce bal au milieu des fleurs.
Du jaune, du brun, du bleu, des formes, des dessins, du camouflage, de la transformation… Mais saurez-vous reconnaître ces rois de l’illusion et ces virtuoses du vol que sont les papillons ?
Rendez-vous : 14 h
Lieu de départ : rue du Château d’Isenghien, parking et entrée à côté de l’hôtel Campanile à Lomme
Public : tout public
Bon à savoir : nombre de places limité, sur inscription par mail à education@nn-chicomendes.org
Tarif : gratuit
LOMME rue du Château d’Isenghien Lomme 59160 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 12 85 00 »}, {« type »: « email », « value »: « education@nn-chicomendes.org »}] [{« link »: « mailto:education@nn-chicomendes.org »}]
Balade naturaliste en famille guidée par l’équipe Nord Nature Chico Mendès
Quentin Spriet
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