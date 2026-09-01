Informations pratiques

Béziers

ART GALERIE A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

2 place Gabriel Péri Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Au cœur de Béziers, Art Galerie réunit des artistes aux univers variés. Échangez avec eux et découvrez leurs œuvres et techniques.

Au cœur de Béziers, Art Galerie réunit des artistes aux univers variés et singuliers. Peintres, sculpteurs, photographes, céramistes et plasticiens y dévoilent une sélection d’œuvres originales, entre émotions, matières, couleurs et imaginaires.

Samedi et dimanche, venez à leur rencontre ! Les artistes partageront avec le public leur démarche, leurs inspirations et les techniques qui donnent vie à leurs créations. Une invitation à découvrir l’art autrement, dans l’échange et la proximité. .

2 place Gabriel Péri Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 63 75 00 94

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English : ART GALERIE A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

In the heart of Béziers, Art Galerie brings together artists with diverse artistic visions. Engage with them and discover their works and techniques.

L’événement ART GALERIE A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34