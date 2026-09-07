Art géométrique 3D & collage/montage photo, Médiathèque de Plateau-Caillou, Saint-Paul
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Plateau-Caillou · Saint-Paul
Informations pratiques
Art géométrique 3D & collage/montage photo Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Plateau-Caillou La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T08:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T08:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00
Lors de l’atelier Art géométrique 3D, les participants jouent avec les formes, les couleurs et les volumes pour créer des œuvres originales en relief.
Puis, place au montage et collage photo : découper, assembler, superposer et transformer les images pour donner vie à des créations uniques et amusantes !
Deux ateliers pour expérimenter, créer et laisser libre cours à son imagination !
Médiathèque de Plateau-Caillou 13 ter rue Desforges-Boucher Saint-Paul 97460 Saint-Paul 97460 La Réunion La Réunion 02 62 34 69 86 https://mediatheques-saintpaul.re/iguana/www.main.cls [{« type »: « phone », « value »: « 02 62 34 69 86 »}] Parkings à proximité
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
À voir aussi à Saint-Paul (La Réunion)
- Rèvmann Ruine / En Ruines Rêvées, Les Jardins du Fond Imar – Sentier du Bassin Vital, Saint-Paul 18 septembre 2026
- Médiabus hors les murs, Rue Léone Robert, Saint-Paul 18 septembre 2026
- Visite guidée de la Villa Rivière, La Villa Rivière, Saint-Paul 18 septembre 2026
- Mission Récif, Plage de La Saline, Saint-Paul 18 septembre 2026
- Nout Patrimoine En Ler, Ecole Adèle Ferrand, Saint-Paul 18 septembre 2026