Art géométrique 3D & collage/montage photo, Médiathèque de Plateau-Caillou, Saint-Paul

Informations pratiques

Art géométrique 3D & collage/montage photo Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Plateau-Caillou La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T08:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T08:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Lors de l’atelier Art géométrique 3D, les participants jouent avec les formes, les couleurs et les volumes pour créer des œuvres originales en relief.

Puis, place au montage et collage photo : découper, assembler, superposer et transformer les images pour donner vie à des créations uniques et amusantes !

Deux ateliers pour expérimenter, créer et laisser libre cours à son imagination !

Médiathèque de Plateau-Caillou 13 ter rue Desforges-Boucher Saint-Paul 97460 Saint-Paul 97460 La Réunion La Réunion 02 62 34 69 86 https://mediatheques-saintpaul.re/iguana/www.main.cls [{« type »: « phone », « value »: « 02 62 34 69 86 »}] Parkings à proximité

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