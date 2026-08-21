Nout Patrimoine En Ler, Ecole Adèle Ferrand, Saint-Paul
vendredi 18 septembre 2026 · Ecole Adèle Ferrand · Saint-Paul
Informations pratiques
Nout Patrimoine En Ler 18 et 19 septembre Ecole Adèle Ferrand La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T07:30:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Des ateliers de riz chauffé traditionnel, atelier tressage et de jeux Lontan seront également proposés, afin de plonger les participants dans le patrimoine culturel et culinaire de l’île et de contribuer à la transmission de son histoire. Des intervenants spécialisés en conte seront présents sur l’ensemble de la Journée du Patrimoine
Ecole Adèle Ferrand 6 lotissement Combavas, Plateau Caillou, 97460 SAINT-PAUL Saint-Paul La Réunion La Réunion L’association Les Tamarins de l’Ouest oeuvre depuis 2009 à la préservation et à la valorisation du patrimoine local réunionnais. Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’association mettra en place, le vendredi 18 septembre dans l’école Adéle Ferrand, samedi 19 septembre 2026, des ateliers manuels
autour de la paille de la Savane de Saint-Paul — confection de bracelets et d’objetsartisanaux — ainsi qu’un atelier conte destiné aux élèves de l’école de Fleurimont.
Des ateliers de riz chauffé traditionnel, atelier tressage et de jeux Lontan seront également proposés, afin de plonger les participants dans le patrimoine culturel et culinaire de l’île
Ass Les Tamarins de l’Ouest M REBARA Alexandrino©
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