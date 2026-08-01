Informations pratiques

Saint-Paul

Atelier de création en bouchon en liège au domaine D’Hestia

Le Domaine de la Briderie Saint-Paul Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 14:00:00

fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Transformez de simples bouchons en liège en créations originales !

Le Domaine d’Hestia vous accueille pour un atelier créatif, ludique et écoresponsable à la ferme pédagogique. Après le nourrissage des animaux le matin, place à l’imagination l’après-midi pour donner une seconde vie aux bouchons en liège !

Au programme fabrication d’objets déco, jeux, tableaux et bien d’autres créations. Collez, assemblez, décorez… puis repartez avec vos réalisations. Un moment convivial à partager en famille, où petits et grands laisseront libre cours à leur créativité tout en découvrant les bienfaits du recyclage.

Pensez à apporter vos bouchons en liège propres, même usagés, ainsi que votre bonne humeur !

Atelier ouvert à tous sur réservation.

Une belle occasion de créer ensemble, de protéger l’environnement et de faire le plein de souvenirs en famille. .

Le Domaine de la Briderie Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 66 49 92

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English : Atelier de création en bouchon en liège au domaine D’Hestia

L’événement Atelier de création en bouchon en liège au domaine D’Hestia Saint-Paul a été mis à jour le 2026-07-31 par OT de Noblat