Informations pratiques

Saint-Paul

Atelier de fabrication d’un attrape rêve au domaine D’Hestia

Le Domaine de la Briderie Saint-Paul Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Laissez parler votre créativité lors d’un atelier convivial consacré à la fabrication d’un attrape-rêves unique et personnalisé. Les 29 juillet et 12 août, de 14 h à 17 h, le Domaine d’Hestia vous accueille à sa ferme pédagogique pour un après-midi placé sous le signe de l’imagination et de la récupération créative.

À partir de laine, de fibres naturelles, de plumes, de perles et de matériaux recyclés, chacun réalisera une création à son image. Débutants comme passionnés sont les bienvenus pour partager un moment chaleureux, créatif et inspiré par la nature.

Pour prolonger l’expérience, les visiteurs qui le souhaitent pourront également participer le matin au nourrissage des animaux de la ferme pédagogique. .

Le Domaine de la Briderie Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 66 49 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de fabrication d’un attrape rêve au domaine D’Hestia

L’événement Atelier de fabrication d’un attrape rêve au domaine D’Hestia Saint-Paul a été mis à jour le 2026-07-31 par OT de Noblat