Atelier chamboule tout au domaine D’Hestia Saint-Paul
vendredi 14 août 2026 · Saint-Paul
Informations pratiques
Saint-Paul
Atelier chamboule tout au domaine D’Hestia
Le Domaine de la Briderie Saint-Paul Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Envie de partager un moment ludique et créatif en famille ? Rejoignez nous pour un atelier original où petits et grands fabriqueront ensemble leur propre jeu de Chamboule Tout !
À partir de matériaux naturels et recyclés, chacun pourra laisser libre cours à son imagination pour créer, décorer et personnaliser son jeu avant de le tester dans une ambiance conviviale au cœur de la ferme.
Au programme Construction du jeu avec des matériaux recyclés et naturels.
Décoration et personnalisation des boîtes.
Jeux et défis en famille ou entre amis.
Rencontre avec les animaux de la ferme et partage d’un agréable moment dans un cadre authentique. .
Le Domaine de la Briderie Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 66 49 92
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English : Atelier chamboule tout au domaine D’Hestia
L’événement Atelier chamboule tout au domaine D’Hestia Saint-Paul a été mis à jour le 2026-07-31 par OT de Noblat
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