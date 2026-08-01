Informations pratiques

Saint-Paul

Atelier chamboule tout au domaine D’Hestia

Le Domaine de la Briderie Saint-Paul Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Envie de partager un moment ludique et créatif en famille ? Rejoignez nous pour un atelier original où petits et grands fabriqueront ensemble leur propre jeu de Chamboule Tout !

À partir de matériaux naturels et recyclés, chacun pourra laisser libre cours à son imagination pour créer, décorer et personnaliser son jeu avant de le tester dans une ambiance conviviale au cœur de la ferme.

Au programme Construction du jeu avec des matériaux recyclés et naturels.

Décoration et personnalisation des boîtes.

Jeux et défis en famille ou entre amis.

Rencontre avec les animaux de la ferme et partage d’un agréable moment dans un cadre authentique. .

Le Domaine de la Briderie Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 66 49 92

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English : Atelier chamboule tout au domaine D’Hestia

L’événement Atelier chamboule tout au domaine D’Hestia Saint-Paul a été mis à jour le 2026-07-31 par OT de Noblat