Rèvmann Ruine / En Ruines Rêvées, Les Jardins du Fond Imar – Sentier du Bassin Vital, Saint-Paul

Informations pratiques

Rèvmann Ruine / En Ruines Rêvées 18 – 20 septembre Les Jardins du Fond Imar – Sentier du Bassin Vital La Réunion

gratuit pour les scolaires le 18 septembre, groupes de 12 à 15 personnes par animateur/animatrice, prévoir basket, casquette et bouteille d’eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T07:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

L’action « Rèvmann ruine / En Ruines Rêvées » propose d’articuler patrimoine, photographie, création et imaginaire collectif à travers une démarche de médiation sensible ouverte à tous les publics.

En écho au Bicentenaire de la photographie, les participant.e.s sont invité.e.s à porter un regard nouveau sur les ruines présentes sur le site, à imaginer les usages possibles du lieu et des bâtiments disparus.

Le parcours comprend :

la découverte du patrimoine des lieux;

la récolte de végétaux du jardin ;

la réalisation d’anthotypes ;

l’exposition des productions.

Le samedi 19 septembre, une ouverture exceptionnelle en soirée permettra de proposer :

une visite au crépuscule ;

une présentation des créations ;

une lecture de textes.

Les Jardins du Fond Imar – Sentier du Bassin Vital Bassin Vital Saint-Paul La Réunion La Réunion +262 (0) 693 99 95 89 [{« type »: « email », « value »: « didier@lesjardinsdefondimar.com »}, {« type »: « email », « value »: « fabiola@lesjardinsdefondimar.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0693999589 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0693667562 »}] Les Jardins de Fond Imar se situent au sein de l’Espace Naturel Sensible de La Perrière / Hangar à Saint-Paul (Ile de La Réunion).

Sur 3 hectares, l’association gestionnaire des lieux s’est donné pour mission de favoriser l’épanouissement humain en s’appuyant sur une démarche solidaire visant l’insertion sociale par des méthodes de culture respectueuses de l’environnement.

Le site des Jardins de Fond Imar présente un ensemble de vestiges bâtis et d’ouvrages hydrauliques anciens dont l’origine et les usages demeurent encore mal connus. Des prospections en 2013, puis une campagne de sondage en 2015, des relevés photographiques et photogrammétriques ont déjà été réalisés, ouvrant la voie à une valorisation patrimoniale. Stationnement sur le parking du sentier du Bassin Vital

L’action « Rèvmann ruine / En Ruines Rêvées » propose d’articuler patrimoine, photographie, création et imaginaire collectif à travers une démarche de médiation sensible ouverte à tous les publics.

© didier basque