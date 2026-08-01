Vide grenier au domaine D’Hestia Saint-Paul
samedi 29 août 2026 · Saint-Paul
Informations pratiques
Saint-Paul
Vide grenier au domaine D’Hestia
Le Domaine de la Briderie Saint-Paul Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-30 17:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Envie de chiner dans une ambiance conviviale, familiale et au grand air ? Le Domaine d’Hestia vous donne rendez-vous pour son grand vide-greniers organisé à la ferme pédagogique de Saint-Paul.
Venez dénicher de bonnes affaires parmi une grande variété d’objets vêtements, jouets, livres, décoration, outils, artisanat, plantes… et bien d’autres trésors. Que vous soyez chineur passionné, vendeur d’un jour ou simplement en quête d’une agréable sortie à la campagne, cet événement est l’occasion idéale de clôturer les vacances dans une atmosphère chaleureuse.
Sur place, vous pourrez profiter d’une petite restauration et de boissons, d’un espace pique-nique, ainsi que de la visite libre de la ferme pédagogique (5 € par personne).
L’entrée au vide-greniers est gratuite. Un parking gratuit est à votre disposition. Les animaux de compagnie ne sont toutefois pas autorisés sur la ferme. .
Le Domaine de la Briderie Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 66 49 92
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English : Vide grenier au domaine D’Hestia
L’événement Vide grenier au domaine D’Hestia Saint-Paul a été mis à jour le 2026-07-31 par OT de Noblat
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