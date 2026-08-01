Atelier de création d’un tipi au domaine D’Hestia Saint-Paul
vendredi 21 août 2026 · Saint-Paul
Informations pratiques
Saint-Paul
Atelier de création d’un tipi au domaine D’Hestia
Le Domaine de la Briderie Saint-Paul Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Et si vous donniez une seconde vie aux textiles tout en faisant le bonheur des animaux ?
Le Domaine d’Hestia vous invite à participer à un atelier créatif, écoresponsable et solidaire pour fabriquer de jolis tipis destinés aux animaux de la ferme pédagogique.
En famille ou entre amis, venez transformer de la laine, des vêtements et des draps de récupération en abris confortables pour les chèvres, moutons, lapins, poules et bien d’autres pensionnaires. Au programme collecte et tri des matériaux, conception des structures, habillage des tipis et échanges autour du bien-être animal et du recyclage.
Pensez à apporter de la laine, des vêtements ou des draps propres (même usagés) qui serviront à la construction des tipis.
Un moment créatif et convivial pour apprendre, partager et agir concrètement en faveur des animaux et de l’environnement .
Le Domaine de la Briderie Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 66 49 92
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English : Atelier de création d’un tipi au domaine D’Hestia
L’événement Atelier de création d’un tipi au domaine D’Hestia Saint-Paul a été mis à jour le 2026-07-31 par OT de Noblat
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