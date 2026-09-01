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Randonnée accompagnée Saint-Paul

vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Paul

Randonnée accompagnée Saint-Paul

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Parking de la mairie
Ville
19150 Saint-Paul
Département
Corrèze
Tarif

Saint-Paul

Randonnée accompagnée

Parking de la mairie Saint-Paul Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Rando Durée 6 km Difficulté très facile –   .

Parking de la mairie Saint-Paul 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27 

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English : Randonnée accompagnée

L’événement Randonnée accompagnée Saint-Paul a été mis à jour le 2026-08-24 par Corrèze Tourisme

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