Visite guidée de la Villa Rivière, La Villa Rivière, Saint-Paul
vendredi 18 septembre 2026 · La Villa Rivière · Saint-Paul
Informations pratiques
Visite guidée de la Villa Rivière 18 et 19 septembre La Villa Rivière La Réunion
10€ adulte/ 6€ enfant entre 5 et 12 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T07:00:00+02:00 – 2026-09-18T08:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Villa créole typique construite à la fin du 18ème siècle, de style néoclassique, la Villa Rivière comprend un corps de bâtiment en pierre et une façade en bois, avec varangues et pilastres. Sur deux niveaux, la villa réunit tous les canons de la composition classique et présente une authenticité architecturale rare. La villa, ses dépendances et le jardin sont inscrits aux Monuments Historiques depuis 1990. Elle est la seule case créole du 18ème ouverte au public. A l’avant, le jardin créole reprend la symétrie traditionnelle des jardins français de son époque. A l’arrière, un jardin des épices invite au voyage. Comme de coutume, la cuisine d’origine est située à l’extérieur de la villa. A l’intérieur, les collections révèlent la riche histoire depuis l’Isle Bourbon au temps de la Compagnie des Indes jusqu’à nos jours.
La Villa Rivière 34 rue du commerce, 97460 SAINT-PAUL Saint-Paul 97460 La Réunion La Réunion +262 693 92 33 43 http://www.villariviere.com [{« type »: « email », « value »: « contact@villariviere.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0262592018 »}]
Villa créole typique construite à la fin du 18ème siècle, de style néoclassique, la Villa Rivière comprend un corps de bâtiment en pierre et une façade en bois, avec varangues et pilastres.
La Villa Rivière
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