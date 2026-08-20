Somin La mer – Mission récif, Plage de La Saline, Saint-Paul
samedi 19 septembre 2026 · Plage de La Saline · Saint-Paul
Informations pratiques
Somin La mer – Mission récif Samedi 19 septembre, 09h00 Plage de La Saline La Réunion
10 personnes max
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Quand on parle de patrimoine en péril, on pense à une église qui se fissure, à une case créole qui s’effondre. On pense rarement à ce qui se trouve à cinquante mètres du bord, sous la surface du lagon.
Le récif corallien est pourtant un patrimoine à part entière, vivant celui-là. Il abrite des centaines d’espèces, il protège nos plages de la houle, il a nourri des générations de Réunionnais et toute une culture insulaire.
Mission récif, c’est une activité immersive, pour :
– raviver de manière ludique, grâce à un atelier nos compréhension du milieu récifal : découvrir que le corail est un animal et comprendre pourquoi il blanchit, apprendre à reconnaître les espèces du lagon, manipuler les outils avec lesquels les scientifiques mesurent l’état d’un récif, et repartir avec les gestes qui comptent quand on met les pieds dans l’eau.
– Résister : Avec un médiateur plongeur, vous partez en petit groupe en palmes-masque-tuba, une plaquette à la main.
Votre mission est celle d’un inventaire patrimonial : noter les espèces présentes, l’état des coraux rencontrés, les pressions visibles. De retour sur le sable, on met les fiches en commun, on compare, on discute et vos observations rejoignent lnos bases de données.
Documenter un patrimoine menacé, c’est déjà le défendre
Matériel de palmes-masque-tuba fourni. Prévoir maillot, serviette, crème solaire respectueuse du récif et une bouteille d’eau. Sortie annulée si la mer ou la météo ne le permettent pas; l’atelier, lui, est maintenu.
Réservation obligatoire, places limitées
Plage de La Saline 20 Rue des mouettes Saint-Paul 97434 Lotissement Dayot La Réunion La Réunion
Votre mission est celle d’un inventaire patrimonial : noter les espèces marines présentes, l’état des coraux rencontrés, les pressions visibles… Participez à la mission récif !
©kosa
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