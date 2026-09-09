Art Nouveau – Art Déco parcours urbain, World Trade Center Marseille Provence, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · World Trade Center Marseille Provence · Marseille
Informations pratiques
Art Nouveau – Art Déco parcours urbain 19 et 20 septembre World Trade Center Marseille Provence Bouches-du-Rhône
RDV : devant le World Trade Center Marseille Provence
Métro M1 arrêt Colbert ; Tram 2 et 3 arrêt Belsunce/Alcazar ; Bus n°31, 32, 70, 89, 97, 60, 83
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
En marge et en complément de l’exposition « Art nouveau – Art déco. Marseille au cœur des styles » présentée au Château Borély, plongez dans l’élégance des styles Art nouveau et Art déco au cœur de Marseille !
World Trade Center Marseille Provence 2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]
En marge et en complément de l’exposition « Art nouveau – Art déco. Marseille au cœur des styles » présentée au Château Borély, plongez dans l’élégance des styles Art nouveau et Art déco au cœur de !…
©LHOTLCM
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