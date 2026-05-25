Mulhouse

art3f salon de l’art contemporain

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-06 10:00:00

fin : 2026-11-07 20:00:00

Date(s) :

2026-11-06 2026-11-07 2026-11-08

art3f bouge les lignes des traditionnels salons marchands d’art contemporain, en redonnant à ces événements culturels un côté humain et chaleureux. Sans code, sans préjugé et décomplexé, art3f est un savant mélange entre l’art coup de cœur, l’art abordable et la plus belle représentation artistique du moment. Autant de raisons de partir à la découverte de l’art en famille.

Ce salon est l’écho naturel d’une demande artistique traditionnellement importante. art3f réinvente le salon d’art contemporain en donnant les moyens à la création artistique de présenter leurs réalisations au grand public.

Il accueille plus de 200 artistes indépendants et des galeries de renommée nationale et internationale. .

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 80 00 accueil.parc@parcexpo.fr

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English :

art3f breaks the mould of traditional contemporary art fairs, giving these cultural events a warm, human touch. Uncoded, unprejudiced and uninhibited, art3f is a skilful blend of art coup de coeur, affordable art and the finest artistic representation of the moment. So many reasons to discover art with your family.

L’événement art3f salon de l’art contemporain Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace