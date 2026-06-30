ARTÉMIS, DÉESSE DES CAPS | MARION AUBERT MARION GUERRERO CIE TIRE PAS LA NAPPE Mèze
jeudi 4 mars 2027 · Mèze
Informations pratiques
Mèze
ARTÉMIS, DÉESSE DES CAPS | MARION AUBERT MARION GUERRERO CIE TIRE PAS LA NAPPE
25 Rue Sadi Carnot Mèze Hérault
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-04
fin : 2027-03-04
Date(s) :
2027-03-04
Autour de la figure féminine libre et haute en couleurs d’Artémis, la diane chasseresse, une œuvre légère dans sa forme, profonde dans son histoire et ancrée dans la mythologie. Une traversée sensible et audacieuse, à hauteur d’adolescents.
En savoir plus www.tmsete.com .
25 Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie
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English :
L’événement ARTÉMIS, DÉESSE DES CAPS | MARION AUBERT MARION GUERRERO CIE TIRE PAS LA NAPPE Mèze a été mis à jour le 2026-06-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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