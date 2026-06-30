Informations pratiques

Mèze

ARTÉMIS, DÉESSE DES CAPS | MARION AUBERT MARION GUERRERO CIE TIRE PAS LA NAPPE

25 Rue Sadi Carnot Mèze Hérault

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-04

fin : 2027-03-04

Date(s) :

2027-03-04

Autour de la figure féminine libre et haute en couleurs d’Artémis, la diane chasseresse, une œuvre légère dans sa forme, profonde dans son histoire et ancrée dans la mythologie. Une traversée sensible et audacieuse, à hauteur d’adolescents.

En savoir plus www.tmsete.com .

25 Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ARTÉMIS, DÉESSE DES CAPS | MARION AUBERT MARION GUERRERO CIE TIRE PAS LA NAPPE Mèze a été mis à jour le 2026-06-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau