Arth Maël en balade Fête de la St-Armel Départ place de l’Hôtel de Ville Ploërmel jeudi 13 août 2026.

Ploërmel

Arth Maël en balade Fête de la St-Armel

Départ place de l’Hôtel de Ville Centre ville Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Pour clôturer en beauté la saison Arth Maël en balade et célébrer la Fête de la Saint Armel, assistez à un spectacle plein de magie ! Découvrez Congo Massa , un théâtre de marionnettes géantes en déambulation et musique live, par la compagnie Archibald Caramantran et la Fanfare The Yellbows. Tout public.

Les festivités débuteront à 20h30 avec un départ depuis la Place de l’Hôtel de Ville. La déambulation conduira le public jusqu’à la Place de la Gare, où la soirée s’achèvera par un feu d’artifice tiré à 23h par Bretagne Pyro.

Buvettes sur place. .

Départ place de l’Hôtel de Ville Centre ville Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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English :

L’événement Arth Maël en balade Fête de la St-Armel Ploërmel a été mis à jour le 2026-06-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande