Jeudis de la Place Concert Vertical Indie Pop rock (international) Place Paul Anselin Ploërmel
Jeudis de la Place Concert Vertical Indie Pop rock (international) Place Paul Anselin Ploërmel jeudi 23 juillet 2026.
Ploërmel
Jeudis de la Place Concert Vertical Indie Pop rock (international)
Place Paul Anselin (ancienne place du tribunal) Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Les Jeudis de la Place un nouveau rendez-vous estival à ne pas manquer à Ploërmel !
Tout au long de l’été, la Place Paul Anselin (ancienne Place du tribunal) s’anime chaque jeudi soir avec des concerts et spectacles inédits, dans une ambiance conviviale et festive.
Pour cette soirée, venez écouter et danser aux sons des musiques du groupe Vertical, qui incarne avec beaucoup de simplicité toute la beauté et la fraîcheur de l’Indie pop.
Gratuit (vos dons sont les bienvenus). Boissons et restauration sur place. Dès 20h30.
Informations supplémentaires sur les réseaux sociaux du At Home Café. .
Place Paul Anselin (ancienne place du tribunal) Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 35 21 04 45
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English :
L’événement Jeudis de la Place Concert Vertical Indie Pop rock (international) Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-20 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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