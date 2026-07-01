Football Match de gala Stade Patrick Caillaud Ploërmel
mercredi 22 juillet 2026 · Stade Patrick Caillaud · Ploërmel
Informations pratiques
Ploërmel
Football Match de gala
Stade Patrick Caillaud Rue de Redon Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
L’Association ROC-LOISIRS a le plaisir de vous inviter à un match professionnel qui se déroulera au stade municipal de Ploërmel. Cette rencontre opposera En Avant Guingamp (Ligue 2) à Concarneau (Ligue 3) et sera organisée au profit du Téléthon 2026.
La billetterie sera ouverte sur place à partir de 16h et le coup d’envoi du match sera donné à 17h30.
Venez nombreux assister à cette belle affiche sportive tout en soutenant une cause solidaire ! .
Stade Patrick Caillaud Rue de Redon Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 30 61 37 27
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English :
L’événement Football Match de gala Ploërmel a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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