Football Match de gala Stade Patrick Caillaud Ploërmel

Informations pratiques

Ploërmel

Football Match de gala

Stade Patrick Caillaud Rue de Redon Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

L’Association ROC-LOISIRS a le plaisir de vous inviter à un match professionnel qui se déroulera au stade municipal de Ploërmel. Cette rencontre opposera En Avant Guingamp (Ligue 2) à Concarneau (Ligue 3) et sera organisée au profit du Téléthon 2026.

La billetterie sera ouverte sur place à partir de 16h et le coup d’envoi du match sera donné à 17h30.

Venez nombreux assister à cette belle affiche sportive tout en soutenant une cause solidaire ! .

Stade Patrick Caillaud Rue de Redon Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 30 61 37 27

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English :

L’événement Football Match de gala Ploërmel a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande