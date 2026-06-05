Tréhorenteuc

Arth Maël en balade La Pause cirque et musique

Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Tourne en rond, répète, refais. Encore, toujours pareil ! Ça vous parle ?

Les journées se ressemblent, les mêmes choses à faire de nouveau, à la maison, au travail, et dans la tête… Driiiiing ! C’est reparti ! Mais si on s’arrêtait un instant ? Si on regardait la routine autrement ? Elle fatigue, oui… Mais parfois, elle rassure. Elle ressemble au goûter après l’école, au café entre amis, au bonjour quotidien de la voisine… dans un monde qui tourne un peu trop vite pour nous. On peut alors jouer avec ces répétitions, rire de nos conditions, et trouver du beau dans les moindres recoins de nos chemins de vie.

Spectacle présenté par la Compagnie Kilombo. Tout public. Durée 45 minutes. .

Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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English :

L’événement Arth Maël en balade La Pause cirque et musique Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-05-28 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande