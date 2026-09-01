Informations pratiques

Béziers

ARTHEFACT GALERIE A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

14 avenue Alphonse Mas Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Hervé Stock vous invite à créer votre propre œuvre pop art et street art avec pochoirs, bombes et Posca. Repartez avec votre création !

Couleurs, énergie et liberté sont au cœur de l’univers d’Hervé Stock. Artiste autodidacte, il mêle avec audace les influences du pop art, du street art et de l’art moderne pour créer des œuvres vibrantes, spontanées et résolument contemporaines.

Le temps d’un atelier, petits et grands sont invités à entrer dans son univers et à laisser libre cours à leur créativité. Pochoirs, bombes, Posca… chacun pourra expérimenter les outils du street art et réaliser son propre visuel. Et surtout, repartir avec son chef-d’œuvre ! .

14 avenue Alphonse Mas Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 04 57 97 31

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English : ARTHEFACT GALERIE A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

Hervé Stock invites you to create your own pop art and street art pieces using stencils, spray paint, and Posca markers. Take your creation home with you!

L’événement ARTHEFACT GALERIE A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 ADT34