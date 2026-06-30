Informations pratiques

Sète

ARTHUR ET IBRAHIM | AMINE ADJINA LA COMPAGNIE DU DOUBLE

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02

fin : 2027-04-02

Date(s) :

2027-04-02

Amine Adjina, auteur signe une fable d’une extrême justesse sur les préjugés, l’identité et l’amitié. Quand Arthur veut devenir arabe pour continuer à jouer avec son copain Ibrahim. Avec générosité, et un petit grain de folie, une fable pour être soi-même et s’accepter sans condition.

En savoir plus www.tmsete.com .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com

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English :

L’événement ARTHUR ET IBRAHIM | AMINE ADJINA LA COMPAGNIE DU DOUBLE Sète a été mis à jour le 2026-06-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau