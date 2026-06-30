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AGENDA · Sète

ARTHUR ET IBRAHIM | AMINE ADJINA LA COMPAGNIE DU DOUBLE Sète

vendredi 2 avril 2027 · Sète

Informations pratiques

Début
vendredi 2 avril 2027
Fin
vendredi 2 avril 2027
Adresse
Avenue Victor Hugo
Ville
34200 Sète
Département
Hérault
Tarif
8 8 15

Sète

ARTHUR ET IBRAHIM | AMINE ADJINA LA COMPAGNIE DU DOUBLE

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-02
fin : 2027-04-02

Date(s) :
2027-04-02

Amine Adjina, auteur signe une fable d’une extrême justesse sur les préjugés, l’identité et l’amitié. Quand Arthur veut devenir arabe pour continuer à jouer avec son copain Ibrahim. Avec générosité, et un petit grain de folie, une fable pour être soi-même et s’accepter sans condition.

En savoir plus www.tmsete.com   .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02  billetterie@tmsete.com

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English :

L’événement ARTHUR ET IBRAHIM | AMINE ADJINA LA COMPAGNIE DU DOUBLE Sète a été mis à jour le 2026-06-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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