Arthur H, Le Théâtre municipal, Rezé
jeudi 29 avril 2027 · Le Théâtre municipal · Rezé
Informations pratiques
Arthur H Jeudi 29 avril 2027, 20h00 Le Théâtre municipal Loire-Atlantique
De 18€ à 28€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-29T20:00:00+02:00 – 2027-04-29T21:30:00+02:00
Fin : 2027-04-29T20:00:00+02:00 – 2027-04-29T21:30:00+02:00
Funambule des styles, Arthur H se réinvente sans cesse au gré des collaborations, confirmant son goût pour les croisements artistiques. Vibrante et incantatoire, sa voix habille des paysages sonores imprévisibles et chamarrés… Découvrez son tout nouveau spectacle s’inscrivant au chapitre d’un album à paraître et dans la continuité de sa dernière tournée expérimentale avec le violoncelliste Pierre Le Bourgeois. Un concert-événement !
Le Théâtre municipal 6 rue Guy le Lan, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/arthur-h/ »}] Le Théâtre municipal de Rezé peut accueillir 460 places assises.
À mi-chemin entre le jazz, le rock et les expérimentations poétiques, Arthur H creuse un sillon singulier de son timbre caverneux et de ses textes sauvages.
Valentin Folliet
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