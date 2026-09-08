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Arthur’s Day Festival, Salle de spectacle Grandvilliers, Grandvilliers

vendredi 18 septembre 2026 · Salle de spectacle Grandvilliers · Grandvilliers

Arthur’s Day Festival, Salle de spectacle Grandvilliers, Grandvilliers

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Salle de spectacle Grandvilliers
Adresse
Square Fernand Lemaire 60210 Grandvilliers
Ville
60210 Grandvilliers
Département
Oise

Arthur’s Day Festival 18 et 19 septembre Salle de spectacle Grandvilliers Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

C’est reparti pour une nouvelle aventure d’Arthur !
Deux soirées ROCK explosives!
les 18 et 19 septembre 2026 à Grandvilliers dans l’Oise, into the wild !
L’Arthur’s Day Festival c’est du ROCK ! Dans une ambiance irish pub !
Bref… le genre de week-end où tu viens pour “juste pour un concert” et tu repars 2 jours plus tard sans voix et avec 12 nouveaux potes.
Reconnu que ce soit par le public, les artistes, les techniciens, comme un festival qui a tout d’un grand, l’Arthur’s Day Festival se projette dans une 15 ème édition, déterminé à offrir du live, avec le meilleur accueil possible au public, autour d’artistes régionaux et d’artistes de renommée nationale.
AU PROGRAMME :
Eiffel One Rusty Band François Premiers Lowland Brothers Sclavine Groupe Thinking too much Chester H. Pence Zomberries

Salle de spectacle Grandvilliers Square Fernand Lemaire 60210 Grandvilliers Grandvilliers 60210 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.arthurs-day-festival.com/ »}]
Arthuriens, Arthuriennes, vous êtes prêts ? La 15ème édition du Arthur’s Day Festival débarque les 18 & 19 septembre 2026… et on vous a préparé une prog qui sent bon le rock, la sueur et la Guinness. Musique Rock

DR

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