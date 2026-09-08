Arthur’s Day Festival, Salle de spectacle Grandvilliers, Grandvilliers
vendredi 18 septembre 2026 · Salle de spectacle Grandvilliers · Grandvilliers
Informations pratiques
Arthur’s Day Festival 18 et 19 septembre Salle de spectacle Grandvilliers Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
C’est reparti pour une nouvelle aventure d’Arthur !
Deux soirées ROCK explosives!
les 18 et 19 septembre 2026 à Grandvilliers dans l’Oise, into the wild !
L’Arthur’s Day Festival c’est du ROCK ! Dans une ambiance irish pub !
Bref… le genre de week-end où tu viens pour “juste pour un concert” et tu repars 2 jours plus tard sans voix et avec 12 nouveaux potes.
Reconnu que ce soit par le public, les artistes, les techniciens, comme un festival qui a tout d’un grand, l’Arthur’s Day Festival se projette dans une 15 ème édition, déterminé à offrir du live, avec le meilleur accueil possible au public, autour d’artistes régionaux et d’artistes de renommée nationale.
AU PROGRAMME :
Eiffel One Rusty Band François Premiers Lowland Brothers Sclavine Groupe Thinking too much Chester H. Pence Zomberries
Salle de spectacle Grandvilliers Square Fernand Lemaire 60210 Grandvilliers Grandvilliers 60210 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.arthurs-day-festival.com/ »}]
Arthuriens, Arthuriennes, vous êtes prêts ? La 15ème édition du Arthur’s Day Festival débarque les 18 & 19 septembre 2026… et on vous a préparé une prog qui sent bon le rock, la sueur et la Guinness. Musique Rock
DR
À voir aussi à Grandvilliers (Oise)
- Arthur’s Day Festival Grandvilliers 18 septembre 2026
- La Fête des bibliothèques, Médiathèque George Sand de Grandvilliers, Grandvilliers 3 octobre 2026
- La Larme du dragon, Médiathèque George Sand, Grandvilliers 14 novembre 2026