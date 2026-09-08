Arthur’s Day Festival, Salle de spectacle Grandvilliers, Grandvilliers

Informations pratiques

Arthur’s Day Festival 18 et 19 septembre Salle de spectacle Grandvilliers Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

C’est reparti pour une nouvelle aventure d’Arthur !

Deux soirées ROCK explosives!

les 18 et 19 septembre 2026 à Grandvilliers dans l’Oise, into the wild !

L’Arthur’s Day Festival c’est du ROCK ! Dans une ambiance irish pub !

Bref… le genre de week-end où tu viens pour “juste pour un concert” et tu repars 2 jours plus tard sans voix et avec 12 nouveaux potes.

Reconnu que ce soit par le public, les artistes, les techniciens, comme un festival qui a tout d’un grand, l’Arthur’s Day Festival se projette dans une 15 ème édition, déterminé à offrir du live, avec le meilleur accueil possible au public, autour d’artistes régionaux et d’artistes de renommée nationale.

AU PROGRAMME :

Eiffel One Rusty Band François Premiers Lowland Brothers Sclavine Groupe Thinking too much Chester H. Pence Zomberries

Salle de spectacle Grandvilliers Square Fernand Lemaire 60210 Grandvilliers Grandvilliers 60210 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.arthurs-day-festival.com/ »}]

Arthuriens, Arthuriennes, vous êtes prêts ? La 15ème édition du Arthur’s Day Festival débarque les 18 & 19 septembre 2026… et on vous a préparé une prog qui sent bon le rock, la sueur et la Guinness. Musique Rock

DR