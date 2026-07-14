Informations pratiques

ARTICLE 353 DU CODE PENAL- D’après une oeuvre de Tanguy Viel Carré Sévigné Cesson-Sévigné Vendredi 22 janvier 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine

payant, sur réservation

Un homme au banc des accusés raconte son histoire, ses échecs, ses doutes, ses pensées. Quels événements l’ont conduit à passer à l’action ? Face à lui : un juge à l’écoute.

**Texte : Tanguy Viel / Mise en scène et adaptation : Emmanuel Noblet**

Un homme au banc des accusés raconte son histoire, ses échecs, ses doutes, ses pensées. Quels événements l’ont conduit à passer à l’action ? Face à lui : un juge à l’écoute. Adapté du roman de Tanguy Viel, Emmanuel Noblet met en scène une dramaturgie puissante qui traite de l’intime et interpelle nos convictions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-22T20:00:00.000+01:00

Fin : 2027-01-22T21:30:00.000+01:00

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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



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