Article 353 du code pénal Théâtre Les Bernardines Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Article 353 du code pénal

Mardi 17 novembre 2026 à partir de 20h.

Mercredi 18 novembre 2026 à partir de 19h.

Du jeudi 19 au vendredi 20 novembre 2026 à partir de 20h.

Samedi 21 novembre 2026 à partir de 15h et à partir de 20h.

Du lundi 23 au mardi 24 novembre 2026 à partir de 20h.

Mercredi 25 novembre 2026 à partir de 19h.

Du jeudi 26 au vendredi 27 novembre 2026 à partir de 20h.

Samedi 28 novembre 2026 à partir de 15h et à partir de 20h. Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 19:00:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-17 2026-11-18 2026-11-19 2026-11-21 2026-11-23 2026-11-25 2026-11-26 2026-11-28

Emmanuel Noblet s’empare du roman de Tanguy Viel pour nous livrer un face-à-face haletant entre justice et conscience.

Un homme avoue avoir fait justice lui-même. Mais peut-on vraiment juger la vie d’un homme ?









Dans le silence d’un bureau de juge d’instruction, Martial Kermeur retrace son histoire son divorce, la garde de son fils, son licenciement et surtout, les miroitants projets d’un promoteur immobilier qui l’ont ruiné. Sur le plateau, au milieu d’un chantier breton abandonné, Vincent Garanger prête magistralement sa voix et son corps à cet homme trahi, dans un monologue bouleversant d’humanité.







Comment en est-il arrivé au meurtre ? Dans une mise en scène saisissante, Emmanuel Noblet nous entraîne dans la psyché d’un homme devenu meurtrier par idéal de justice. Et vous, quelle sera votre « intime conviction » en sortant de la salle ? Entre les deux, nos corps balancent plutôt bien.









D’après le roman de Tanguy Viel

Adaptation et mise en scène Emmanuel Noblet

Avec Vincent Garanger et Emmanuel Noblet en alternace (en cours) .

Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Emmanuel Noblet adapts Tanguy Viel’s novel to deliver a gripping showdown between justice and conscience.

L’événement Article 353 du code pénal Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille