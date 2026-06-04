Artisania : le salon des artisans d’art Château de Saint Jean de Beauregard Saint-Jean de Beauregard

Artisania : le grand rendez-vous de l’artisanat d’art à Saint-Jean de Beauregard

Les 12, 13 et 14 juin 2026, le Domaine de Saint-Jean de Beauregard réunira plus de 80 artisans d’art parmi les meilleurs de France. Céramistes, bijoutiers, relieurs, modistes, peintres, sculpteurs…tous dévoileront leurs plus belles pièces et vous permettront de faire l’acquisition de cadeaux uniques et originaux, sans vous ruiner !

Qu’ils façonnent, rénovent ou créent des objets et pièces d’exception, les artisans d’art s’appuient sur des savoir-faire traditionnels associant maîtrise technique, créativité et modernité. Lors de ces trois journées, ils nous feront le plaisir de partager leurs secrets au travers de démonstrations et d’ateliers. Cette Fête est une belle occasion pour rencontrer ces virtuoses et échanger avec eux. Vous ferez ainsi la connaissance de personnalités incroyables et découvrirez de merveilleuses créations.

La remise des Prix récompensera l’esthétisme, la technicité ainsi que la créativité des œuvres présentées. Attribués par un jury spécialiste du monde de l’art et des métiers d’art ainsi que par le public, ils primeront les exposants pour leur excellence.

Faites le plein de cadeaux à Saint-Jean !