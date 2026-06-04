Jardins ouverts au Château de Saint Jean de Beauregard Chateau de Saint-Jean de Beauregard Saint-Jean de Beauregard

Journée des enfants à Saint-Jean !

Initié par la Région Île-de-France, Jardins ouverts a pour objectif de faire découvrir et de valoriser le patrimoine naturel francilien en alliant nature et culture. A trente minutes à peine au sud de Paris, le Château de Saint-Jean de Beauregard ouvre ses portes au public.

Découvrez un véritable jardin des délices où les fleurs et les fruits jouent à cache-cache avec les légumes rares ou oubliés parmi ce jardin haut en couleur. Également au programme, les visites guidées de l’intérieur du Château vous permettront de tomber sous le charme d’une décoration mêlant les meubles, les portraits et les souvenirs de famille.

Et cette année, grâce au soutien de la Région Ile-de-France, nous vous proposons un festival d’animations à destination des enfants (et des grands) ! Contes vivants et musicaux de l’univers du végétal, atelier cyanotype, visites contées, jeux en bois géants… Tout est là pour passer une journée inoubliable !

A votre arrivée, pensez également à demander les différents jeux de piste pour les enfants : une découverte amusante des lieux les attend.