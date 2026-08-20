Artistes au Muséum Muséum national d’Histoire naturelle – Grande Galerie de l’Évolution Paris

Informations pratiques

Grâce à ses galeries, ses serres et sa ménagerie, le Muséum a offert à celui qu’on surnommait « le Douanier Rousseau » la possibilité d’observer des animaux et des plantes exotiques sans quitter Paris.

Comme lui, une foule d’artistes ont profité de cet accès privilégié aux collections et aux espaces du Muséum, tant pour stimuler leur inspiration que pour contribuer à la construction du savoir naturaliste. À travers les siècles, la représentation des animaux, des végétaux et des minéraux s’est révélée indispensable à l’élaboration des sciences naturelles.

Depuis sa création en 1626, le Jardin des Plantes est le théâtre d’une véritable symbiose entre art et science. Peinture, sculpture, dessin, photographie, taxidermie, cinéma, architecture… Parcourez 400 ans de regards sur une science qui ne cesse de se renouveler.

Entrée des artistes

Qui sont les artistes au Muséum ?

L’institution attire des profils très variés : des chercheurs décrivant de nouvelles espèces, des peintres fascinés par les scènes de vie sauvage, un professeur de dessin passionné de zoologie, ou encore un photographe jouant avec les lumières sous-marines. Certains ont suivi une école de Beaux-Arts, d’autres une formation de biologie, mais tous ont fréquenté le Muséum ou participé à des expéditions pour nourrir leur travail.

Qu’ils soient devenus fameux ou restés dans l’ombre des laboratoires, leur travail célèbre la beauté du monde naturel à travers la recherche de l’exactitude scientifique.

La fabrique de l’image scientifique

Comment les artistes et les chercheurs travaillent-ils à produire des images scientifiques au Muséum ?

Dessin, gravure, peinture ou encore photographie : différentes techniques sont mises à contribution pour répondre aux enjeux de la représentation dans les sciences naturelles. La réalisation de ces images suit certaines étapes et répond à des normes bien précises pour accompagner et compléter les discours produits par les chercheurs.

Le Muséum devient alors un laboratoire d’expériences non seulement biologiques mais aussi artistiques, où des procédés souvent novateurs sont mis au point. Peinture sur vélins, chambre claire, microscopie, usage des couleurs… Entre traditions séculaires, nouvelles technologies et quête illusoire d’une objectivité parfaite, l’imagerie scientifique porte sur le monde un regard particulier, qui trouve des échos dans d’autres pratiques artistiques.

Une vraie galerie d’art !

Dès le 17e siècle, il existe au Jardin des Plantes une production artistique qui vise à promouvoir l’institution et rendre accessible au plus grand nombre les savoirs naturalistes. Au-delà d’un lieu de recherche, c’est aussi une vitrine du pouvoir royal comme en témoignent les gravures et plans richement détaillés.

Après la Révolution et la chute de la monarchie, le Muséum continue à passer des commandes de statues ou de peintures spectaculaires auprès de grands maîtres. Il acquiert diverses collections d’art pour émerveiller les visiteurs et fait appel à de célèbres architectes pour ses bâtiments.

Des artistes tels que Salvador Dalí, Bernard Buffet, François Pompon, Chris Marker, ou encore Alberto Giacometti viennent trouver l’inspiration dans ce cadre exceptionnel. La présence des artistes y est encouragée par le biais d’horaires réservés, de résidences et d’expositions.

Déambulez dans les différents univers du Muséum à la rencontre de leurs œuvres.

Des artistes engagés

Les relations entre arts et sciences évoluent avec les défis contemporains pour l’avenir de la planète. Référence scientifique majeure, le Muséum attire les créateurs préoccupés par ces enjeux.

Certains s’associent à des chercheurs pour alerter sur les effets du réchauffement global, de la pollution, et de l’extinction de masse des espèces.

À l’occasion des 400 ans du Muséum, ses riches collections d’art se dévoilent lors d’une exposition d’ampleur inédite ! Depuis les explorations scientifiques jusqu’aux artistes contemporains inspirés par l’histoire naturelle, explorez les liens profonds entre l’art et la science, à travers plus de 300 œuvres exposées.

Du mercredi 23 septembre 2026 au dimanche 07 mars 2027 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

payant

De 13 à 16 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T14:00:00+02:00

fin : 2027-03-07T20:00:00+01:00

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Muséum national d’Histoire naturelle – Grande Galerie de l’Évolution 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris



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