ARTnimal !, Musée de la Loire, Cosne-Cours-sur-Loire

ARTnimal ! Samedi 23 mai, 17h00 Musée de la Loire Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le musée de la Loire a proposé à une classe de 5ème du Collège Claude Tillier de Cosne-Cours-sur-Loire de participer au dispositif La classe l’œuvre lors de la Nuit des musées 2026. La nouvelle exposition du musée était à l’honneur cette année : ARTnimal – Les animaux dans l’art.

Qu’ils soient sauvages, apprivoisés, domestiques, à la campagne ou en ville, les animaux sont partout dans notre environnement. Et les artistes aiment à les représenter, en peinture, en sculpture, mais aussi dans les arts décoratifs et les objets du quotidien.

Les 28 élèves ont été amenés à découvrir l’exposition en plusieurs étapes (présentation des séquences, des domaines artistiques et matériaux, des familles d’animaux, sélections des animaux et des œuvres). A partir de fiches individuelles ils ont construit ensuite en binômes ou trinômes un jeu à indices visant à guider les visiteurs vers les œuvres de l’exposition par l’intermédiaire des animaux représentés et mis en scène.

Musée de la Loire Place de la Resistance, 58200 Cosne-Cours-sur-Loire, France Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386267102 https://www.museedelaloire.fr La première collection exposée évoque la Loire et ses anciens métiers, la navigation fluviale et la pêche professionnelle. Une collection beaux-arts vient la compléter, grâce à des peintures du début du XXe siècle. Des expositions temporaires ont lieu régulièrement et permettent de présenter des objets habituellement conservés en réserve.

La classe, l’œuvre !

Musée de la Loire, Ville de Cosne-Cours-sur-Loire