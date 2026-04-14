Orgueilleuse, Le Garage Théâtre, Cosne-Cours-sur-Loire

Orgueilleuse Mercredi 6 mai, 15h00 Le Garage Théâtre Nièvre

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T16:00:00+02:00

Sortie de Résidence pour le spectacle Orgueilleuse qui sera créé au Théâtre National de Nice le 25 novembre 2026.

« Dans cette histoire, les hommes sont morts. Tous à 47 ans. De maladie ou d’alcoolisme.

Dans cette histoire, le temps on ne le fuit pas, on l’occupe.

Dans cette histoire, le bruit de l’orage sonne plus fort.

Dans cette histoire on entend le silence, le vrai, celui qui apaise et celui qui donne le vertige.

Dans cette histoire, les avions militaires en exercice passent très bas et font un bruit assourdissant qu’on n’entend dans nul autre histoire.

Et puis il y a le chuchotement du vent sur les feuilles, la télé très forte dans la maison d’à côté qui nous atteint tout bas, le grondement du frigo, la mobylette de Béa, les pleurs du chevreuil.

Cette histoire, c’est Madame Eugénie, Madame Christiane et Madame Béa qui nous la raconte. Trois femmes, trois voisines n’ont pas grand chose à raconter. Et pourtant. «

Le Garage Théâtre 235 Rue des Frères Gambon, 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Cosne-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0635107867 »}, {« type »: « email », « value »: « lessauces.compagnie@gmail.com »}]

Compagnie LES SAUCES mise en scène d’Eve PEREUR théâtre sortie de résidence