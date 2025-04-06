Foire Expo de Cosne Place de la Pêcherie Cosne-Cours-sur-Loire
Foire Expo de Cosne Place de la Pêcherie Cosne-Cours-sur-Loire vendredi 8 mai 2026.
Foire Expo de Cosne
Place de la Pêcherie Parking Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
La Traditionnelle Foire Expo de Cosne aura lieu du 8 au 10 mai, sur le parking de la Place de la Pêcherie. Nombreux stands habitat, artisans, bâtiment, artisans d’art, bien-être, concessionnaires automobiles… Sur place également restauration, buvette. A noter le samedi sera ponctué par une brocante toute la journée.
Organisée par le Comité d’Animation de Cosne. .
Place de la Pêcherie Parking Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté gouly91800@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire Expo de Cosne
L’événement Foire Expo de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Bourgogne Coeur de Loire