Foire Expo de Cosne Place de la Pêcherie Cosne-Cours-sur-Loire

Foire Expo de Cosne

Place de la Pêcherie Parking Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

La Traditionnelle Foire Expo de Cosne aura lieu du 8 au 10 mai, sur le parking de la Place de la Pêcherie. Nombreux stands habitat, artisans, bâtiment, artisans d’art, bien-être, concessionnaires automobiles… Sur place également restauration, buvette. A noter le samedi sera ponctué par une brocante toute la journée.

Organisée par le Comité d’Animation de Cosne. .

Place de la Pêcherie Parking Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté gouly91800@gmail.com

English : Foire Expo de Cosne

