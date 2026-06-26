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ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS Alençon

ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS Alençon mardi 3 novembre 2026.

Adresse
151 Avenue de Courteille
Ville
61000 Alençon
Département
Orne
Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
13:30:00
Tarif

Alençon

ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS

151 Avenue de Courteille Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-03 13:30:00
fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :
2026-11-03

Le centre d’art contemporain Les Bains-Douches présentera
à l’automne, l’intégralité des œuvres qui seront disponibles à
l’emprunt à compter de janvier 2027. Une occasion unique de
les découvrir réunies en un seul lieu.   .

151 Avenue de Courteille Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 29 48 51 

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English : ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS

L’événement ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS Alençon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT CUA ALENCON

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