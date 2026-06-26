Alençon

ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS

151 Avenue de Courteille Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-03 13:30:00

fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :

2026-11-03

Le centre d’art contemporain Les Bains-Douches présentera

à l’automne, l’intégralité des œuvres qui seront disponibles à

l’emprunt à compter de janvier 2027. Une occasion unique de

les découvrir réunies en un seul lieu. .

151 Avenue de Courteille Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 29 48 51

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English : ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS

L’événement ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS Alençon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT CUA ALENCON