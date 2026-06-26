ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS Alençon
ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS Alençon mardi 3 novembre 2026.
Alençon
ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS
151 Avenue de Courteille Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-03 13:30:00
fin : 2026-11-22 18:00:00
Date(s) :
2026-11-03
Le centre d’art contemporain Les Bains-Douches présentera
à l’automne, l’intégralité des œuvres qui seront disponibles à
l’emprunt à compter de janvier 2027. Une occasion unique de
les découvrir réunies en un seul lieu. .
151 Avenue de Courteille Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 29 48 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS
L’événement ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS Alençon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT CUA ALENCON
À voir aussi à Alençon (Orne)
- ARTOTHÈQUES EN RURALITÉS Alençon 4 juillet 2026
- Gustave Courbet. Une nature engagée Alençon 7 juillet 2026
- Les Folklores du Monde Alençon 9 juillet 2026
- Pied de Nez Alençon 10 juillet 2026
- Visite Alençon, la cité des Ducs Alençon 15 juillet 2026