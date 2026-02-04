ART’R 2026 / « 88 avenue de la République » – Les Grandes Personnes 7 rue Duranti PARIS

88 avenue

de la République veut poser la question du logement, dehors, dans

l’espace public, dans cet espace où nous jouons et où d’autres dorment à la

rue. Cette question se joue sur une tension entre deux pôles : dedans et

dehors, ou intérieur et extérieur. À une extrémité de l’axe, le plaisir

d’habiter, et à l’autre, la nudité de la rue. Entre ces deux extrémités, il

existe toute une histoire, une série de moments, de situations ou de rituels :

la visite d’appartement, la candidature à un logement, l’occupation illégale,

l’expulsion, les logements trop petits ou vétustes, l’accession à un HLM, les

copropriétés à l’abandon, les retrouvailles dans la cuisine…

Représentations

Les 6 et 7 mai à 18h30 7 rue Duranti, Paris 11e

Depuis 1998 les interventions du collectif des Grandes Personnes emmènent la sculpture à la rencontre du public, en explorant les interactions entre les arts plastiques et le théâtre. Le jouet, démesuré ou minuscule, somptueux ou sommaire, occupe une place importante dans les performances, parce qu’il est une extraordinaire machine à rêver, à imaginer ou à raconter des histoires. On y retrouve souvent le changement d’échelle, l’apparition et la surprise, qu’il s’agisse de décors urbains temporaires, d’entre-sort ou de spectacles plus intimistes. Les spectacles questionnent tour à tour les liens familiaux, la transmission des valeurs et des angoisses, le couple, les rêves et les cauchemars, les manières d’habiter la ville, la colonisation et ses suites, les conquêtes sociales du XXe siècle, l’utopie sociale et politique.

https://www.lesgrandespersonnes.org/

Représentations « 88 avenue de la République », de la compagnie Les Grandes Personnes dans le cadre d’Art’R – Saison des arts de la rue – Printemps 2026.

Le mercredi 06 mai 2026

de 18h30 à 19h20

Le jeudi 07 mai 2026

de 18h30 à 19h20

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

7 rue Duranti 7 rue Duranti 75011 PARIS

https://www.artr.fr/projetartr/88-avenue-de-la-republique/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064806183695 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064806183695



