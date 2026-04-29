Atelier Des/Héritages TENDANCE 19 PARIS

Ateliers & exposition pour créer ton “musée personnel” : d’où tu viens, ce que tu gardes, ce que tu transformes

Et si tu prenais le temps de te poser une question simple ?

qu’est-ce que j’ai reçu… et qu’est-ce que j’en fais aujourd’hui ?

Pendant 3 ateliers (mercredis 6, 13 & 20 mai de 18h à 20h30), on te propose d’explorer tes origines, tes souvenirs et ton histoire…

Pas de cours, pas de niveau requis. Juste un espace pour réfléchir, créer et partager.

Concrètement, on fait quoi ?

On échange : famille, culture, souvenirs, non-dits…

On écrit (si tu veux)

On crée à partir d’objets, de photos, de sons, de textes…

On transforme tout ça en une création perso

Petit à petit, tu construis ton “musée personnel”: une forme libre pour raconter ce qui t’a construit (ou pas).

Ça peut être : une installation avec des objets, un texte ou une lettre, un collage ou une carte de souvenirs, un enregistrement audio, ou autre chose, selon ce qui te parle

Et à la fin ?

Tes créations seront présentées dans une expo collective ouverte au public. Chacun·e a son espace pour montrer son univers et échanger avec les visiteurs (vernissage le samedi 6 juin de 18h à 21h).

Pourquoi venir ?

mieux comprendre d’où tu viens

mettre des mots (ou des formes) sur ton histoire

rencontrer d’autres personnes et leurs récits

créer quelque chose de personnel dans un cadre bienveillant

Pour qui ?

Tous publics et gratuit sur inscription (places limitées)

Par qui ?

Téné Doumbia a commencé le théâtre par la comédie à l’âge de 10 ans, pratiquant d’abord en loisir pendant plusieurs années, avant de quitter le domaine de l’ingénierie mécanique pour se professionnaliser dans les métiers du spectacle vivant. Depuis cinq ans, elle s’intéresse aux questions de transmission, de représentation et de construction de l’identité chez les enfants de troisième culture. Aujourd’hui diplômée d’un master en mise en scène et dramaturgie, elle aborde ces thématiques dans ses spectacles et son podcast, et propose également de les explorer lors de ses ateliers.

Infos et inscription : https://www.tendance19.fr/collect/description/702439-t-des-heritages-ateliers-et-exposition?header=%2Fpage%2F3887065-des-heritages-6-13-20-mai

Et si tu prenais le temps de te poser une question simple ?

qu’est-ce que j’ai reçu… et qu’est-ce que j’en fais aujourd’hui ?

Du mercredi 06 mai 2026 au mercredi 20 mai 2026 :

mercredi

de 18h00 à 20h30

gratuit

Tous publics et gratuit sur inscription (places limitées)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-20T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T18:00:00+02:00_2026-05-06T20:30:00+02:00;2026-05-13T18:00:00+02:00_2026-05-13T20:30:00+02:00;2026-05-20T18:00:00+02:00_2026-05-20T20:30:00+02:00

TENDANCE 19 143 RUE DE CRIMÉE 75019 PARIS

https://www.tendance19.fr/collect/description/702439-t-des-heritages-ateliers-et-exposition?header=%2Fpage%2F3887065-des-heritages-6-13-20-mai +33769129216 tendanceparis19@gmail.com



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