Act up ou le chaos Salle des Actes – Sorbonne Paris
Act up ou le chaos Salle des Actes – Sorbonne Paris mercredi 6 mai 2026.
La séance sera suivie d’un échange avec les réalisateurs Pierre Chassagnieux et Mathieu Lère.
Organisée par la Mission égalité – lutte contre les discriminations de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.
Act up ou le chaos retrace la lutte contre le sida menée par l’association Act up à travers un militantisme novateur et provocant.
Le mercredi 06 mai 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-06T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T18:00:00+02:00_2026-05-06T19:30:00+02:00
Salle des Actes – Sorbonne 54 rue Saint Jacques 75005 Paris
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