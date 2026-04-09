Act up ou le chaos Salle des Actes – Sorbonne Paris

La séance sera suivie d’un échange avec les réalisateurs Pierre Chassagnieux et Mathieu Lère.

Organisée par la Mission égalité – lutte contre les discriminations de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Act up ou le chaos retrace la lutte contre le sida menée par l’association Act up à travers un militantisme novateur et provocant.

Le mercredi 06 mai 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-06T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T18:00:00+02:00_2026-05-06T19:30:00+02:00

Salle des Actes – Sorbonne 54 rue Saint Jacques 75005 Paris



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