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Act up ou le chaos Salle des Actes – Sorbonne Paris

Act up ou le chaos Salle des Actes – Sorbonne Paris

Act up ou le chaos Salle des Actes – Sorbonne Paris mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Salle des Actes - Sorbonne

Adresse : 54 rue Saint Jacques

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

La séance sera suivie d’un échange avec les réalisateurs Pierre Chassagnieux et Mathieu Lère.

Organisée par la Mission égalité – lutte contre les discriminations de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Act up ou le chaos retrace la lutte contre le sida menée par l’association Act up à travers un militantisme novateur et provocant.
Le mercredi 06 mai 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-06T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T18:00:00+02:00_2026-05-06T19:30:00+02:00

Salle des Actes – Sorbonne 54 rue Saint Jacques  75005 Paris


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