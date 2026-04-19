Administra’Teuf Maison étudiante Labo6 Paris

La Maison étudiante et ses partenaires organisent leur première fête administrative. L’objectif de cette soirée est de réunir les étudiants et de les accompagner dans la réalisation de leurs démarches administratives dans une ambiance conviviale.

Au programme :

– Aide aux démarches administratives (DSE, Bourse, CV, lettre de motivation, etc..)

– Shooting Photo CV

– DJ Set

Et si les démarches administratives devenaient enfin un terrain de jeu collectif plutôt qu’un parcours du combattant ?

Le mercredi 06 mai 2026

de 18h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-07T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T18:00:00+02:00_2026-05-06T21:30:00+02:00

Maison étudiante Labo6 76bis rue de Rennes 75006 Paris

https://shotgun.live/fr/festivals/administra-teuf



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