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Arts créatifs colorés pour lutter contre le blues Centre Developpement Local – Creat’eo Paris

Arts créatifs colorés pour lutter contre le blues Centre Developpement Local – Creat’eo Paris

Arts créatifs colorés pour lutter contre le blues Centre Developpement Local – Creat’eo Paris mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Centre Developpement Local - Creat’eo

Adresse : 100 boulevard Lefebvre

Ville : 75015 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

l’Association DepDep vous propose un atelier d’arts créatifs gratuit par et pour les personnes qui souffrent de dépression ou de trouble bipolaire
Chaque séance est autonome et sans inscription 1 mercredi sur 2 tous les mercredis de 16h à 17h30
Tout est gratuit et le matériel est fourni

l’association DepDep est une association de personnes souffrant ou ayant souffert de troubles dépressifs qui se serrent les coudes notamment en organisant des ateliers, des sorties, des groupes de paroles non thérapeutique et du soutien en ligne

Atelier créatif pour lutter contre la dépression dans la pair-aidance.
Le mercredi 22 juillet 2026
de 16h00 à 17h30
Le mercredi 08 juillet 2026
de 16h00 à 17h30
Le mercredi 24 juin 2026
de 16h00 à 17h30
Le mercredi 10 juin 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-22T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T16:00:00+02:00_2026-06-10T17:30:00+02:00;2026-06-24T16:00:00+02:00_2026-06-24T17:30:00+02:00;2026-07-08T16:00:00+02:00_2026-07-08T17:30:00+02:00;2026-07-22T16:00:00+02:00_2026-07-22T17:30:00+02:00

Centre Developpement Local – Creat’eo 100 boulevard Lefebvre  75015 Paris
+33601998975 contact@assodepdep.fr


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