Arts créatifs colorés pour lutter contre le blues Centre Developpement Local – Creat’eo Paris

l’Association DepDep vous propose un atelier d’arts créatifs gratuit par et pour les personnes qui souffrent de dépression ou de trouble bipolaire

Chaque séance est autonome et sans inscription 1 mercredi sur 2 tous les mercredis de 16h à 17h30

Tout est gratuit et le matériel est fourni

l’association DepDep est une association de personnes souffrant ou ayant souffert de troubles dépressifs qui se serrent les coudes notamment en organisant des ateliers, des sorties, des groupes de paroles non thérapeutique et du soutien en ligne

Atelier créatif pour lutter contre la dépression dans la pair-aidance.

Le mercredi 22 juillet 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 08 juillet 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 24 juin 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 10 juin 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-22T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T16:00:00+02:00_2026-06-10T17:30:00+02:00;2026-06-24T16:00:00+02:00_2026-06-24T17:30:00+02:00;2026-07-08T16:00:00+02:00_2026-07-08T17:30:00+02:00;2026-07-22T16:00:00+02:00_2026-07-22T17:30:00+02:00

Centre Developpement Local – Creat’eo 100 boulevard Lefebvre 75015 Paris

+33601998975 contact@assodepdep.fr



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