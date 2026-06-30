Arts de la Rue Broglii de la cie Lapin 34 Terrasse de l’Europe Autun

Informations pratiques

Autun

Arts de la Rue Broglii de la cie Lapin 34

Terrasse de l’Europe Rue Général Demetz Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Trois spectacles gratuits sont proposés cet été dans différents quartiers de la ville.

Des épopées déambulatoires tragiques, décalées ou spectaculaires… mais surtout comique !

Retrouvez le programme détaillé prochainement. .

Terrasse de l’Europe Rue Général Demetz Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Arts de la Rue Broglii de la cie Lapin 34

L’événement Arts de la Rue Broglii de la cie Lapin 34 Autun a été mis à jour le 2026-06-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)