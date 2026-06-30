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AGENDA · Autun

Arts de la Rue Broglii de la cie Lapin 34 Terrasse de l’Europe Autun

samedi 8 août 2026 · Terrasse de l'Europe · Autun

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Terrasse de l'Europe
Adresse
Rue Général Demetz
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Autun

Arts de la Rue Broglii de la cie Lapin 34

Terrasse de l’Europe Rue Général Demetz Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Trois spectacles gratuits sont proposés cet été dans différents quartiers de la ville.
Des épopées déambulatoires tragiques, décalées ou spectaculaires… mais surtout comique !

Retrouvez le programme détaillé prochainement.   .

Terrasse de l’Europe Rue Général Demetz Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Arts de la Rue Broglii de la cie Lapin 34

L’événement Arts de la Rue Broglii de la cie Lapin 34 Autun a été mis à jour le 2026-06-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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