Arts de rue Cabaret d’impro Saumur
Arts de rue Cabaret d’impro Saumur jeudi 27 août 2026.
Saumur
Arts de rue Cabaret d’impro
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27 20:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Les Impropulsifs à bretelles sont aussi imprévisibles qu’une météo en avril.
Assistez à un spectacle où même les acteurs ne savent pas ce qui va se passer ensuite, mais où les rires sont garantis !
Ces artistes n’ont pas besoin de script, juste une bonne dose d’audace. Ils jonglent avec les mots, les personnages et les situations comme des maîtres du chaos théâtral. Préparez-vous à être embarqué dans un tourbillon d’imagination, où même les erreurs deviennent des moments cultes.
PRECISIONS HORAIRES
Jeudi 27 août 2026 de 19h à 20h. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
The Impropulsifs %E0 bretelles are as unpredictable as the weather in April.
L’événement Arts de rue Cabaret d’impro Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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