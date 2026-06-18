Saumur

Arts de rue Cabaret d’impro

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:00:00

fin : 2026-08-27 20:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Les Impropulsifs à bretelles sont aussi imprévisibles qu’une météo en avril.

Assistez à un spectacle où même les acteurs ne savent pas ce qui va se passer ensuite, mais où les rires sont garantis !

Ces artistes n’ont pas besoin de script, juste une bonne dose d’audace. Ils jonglent avec les mots, les personnages et les situations comme des maîtres du chaos théâtral. Préparez-vous à être embarqué dans un tourbillon d’imagination, où même les erreurs deviennent des moments cultes.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 27 août 2026 de 19h à 20h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Impropulsifs %E0 bretelles are as unpredictable as the weather in April.

L’événement Arts de rue Cabaret d’impro Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME