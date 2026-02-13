Saumur

Arts de rue Côte à côte

Place Saint-Pierre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16 19:55:00

Date(s) :

2026-07-16

Un bateau qui coule, deux stewards enthousiastes, un mécanicien guitariste-pianiste et une histoire à raconter.

Celle de deux îles, là-bas, où Archibald et Aglaé sont côte à côte, sans pourtant se voir. Jusqu’au jour où une chaussette volante va venir faire des vagues dans leurs solitudes… Poissons en papier, mots en guirlandes, chansons, cascades involontaires et effets très spéciaux… la croisière s’amuse !

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 16 juillet 2026 de 19h à 19h55. .

Place Saint-Pierre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A sinking ship, two enthusiastic stewards, a mechanic who plays the guitar and piano, and a story to tell.

L’événement Arts de rue Côte à côte Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME