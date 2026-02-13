Saumur

Arts de rue Raoul le chevalier

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 20:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Dans un univers de carton brut, matière première utilisée pour les décors, les costumes et les accessoires, une dizaine de personnages décalés vont se croiser dans une ambiance déjantée.

Partons alors à l’aventure avec Raoul, un chevalier arrogant et maladroit, prêt à tout pour sauver une princesse vraiment blonde, emprisonnée dans le château de la cruelle sorcière Saperli.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 31 juillet 2026 de 19h à 20h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

In a world made of raw cardboard—the material used for the sets, costumes, and props—a dozen quirky characters will cross paths in a bizarre atmosphere.

L’événement Arts de rue Raoul le chevalier Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME